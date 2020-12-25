В США полицейский застрелил безоружного афроамериканца. Это привело к протестам

В американском городе Колумбус в штате Огайо полицейский по имени Адам Кой застрелил безоружного афроамериканца Андре Мориса Хилла. Сотрудника немедленно уволили из правоохранительных органов, пишет NBC News. Сейчас по факту случившегося проводится расследование.

Сообщается, что полицейские приехали из‑за жалобы на шум от работы двигателя автомобиля. Когда Кой прочесывал периметр, то увидел, что один из гаражей открыт. В нем стоял Хилл, которого полицейский, вероятно, принял за грабителя. В одной руке афроамериканец держал телефон, а другая находилась вне поля зрения полицейского.

Кой направил на мужчину фонарь, тот сделал несколько шагов в его сторону, и полицейский выстрелил.

Хилл скончался в больнице от полученного ранения. Позже оказалось, что он не был вооружен, а гараж, в котором он находился, принадлежит его друзьям — мужчина приехал к ним в гости.