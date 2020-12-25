В США полицейский застрелил безоружного афроамериканца. Это привело к протестам

В американском городе Колумбус в штате Огайо полицейский по имени Адам Кой застрелил безоружного афроамериканца Андре Мориса Хилла. Сотрудника немедленно уволили из правоохранительных органов, пишет NBC News. Сейчас по факту случившегося проводится расследование.
Сообщается, что полицейские приехали из‑за жалобы на шум от работы двигателя автомобиля. Когда Кой прочесывал периметр, то увидел, что один из гаражей открыт. В нем стоял Хилл, которого полицейский, вероятно, принял за грабителя. В одной руке афроамериканец держал телефон, а другая находилась вне поля зрения полицейского.
Кой направил на мужчину фонарь, тот сделал несколько шагов в его сторону, и полицейский выстрелил.
Хилл скончался в больнице от полученного ранения. Позже оказалось, что он не был вооружен, а гараж, в котором он находился, принадлежит его друзьям — мужчина приехал к ним в гости.
Мэр города Эндрю Гинтер обратил внимание на то, что Хиллу не была оказана медицинская помощь: «Я никогда не видел подобных записей, на которых полицейские не предприняли бы ни единой попытки помочь пострадавшему человеку, который не совершал преступления и умирал».
Убийство Хилла привело к протестам в Колумбусе.
Это уже второй случай, когда полицейский убивает безоружного афроамериканца, с начала месяца. Ранее заместитель шерифа застрелил темнокожего мужчину Кейси Гудсона на пороге его дома.
В мае в Миннеаполисе при задержании погиб афроамериканец Джордж Флойд. Полицейский повалил его на землю и наступил коленом на горло, удерживая в таком положении почти десять минут и не давая дышать.
В Америке после его убийства начались протесты против расизма и полицейского насилия, которые кое-где переросли в беспорядки и столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.
Что происходило в американских городах, вы можете посмотреть в нашем материале.