Суд приговорил историка Олега Соколова к 12,5 годам строгого режима за убийство Анастасии Ещенко

Прокурор просил для Соколова 15 лет колонии строгого режима. Однако суд посчитал смягчающими обстоятельствами наличие у него двух малолетних детей, престарелых родителей, научных достижений и признание им вины.

В Петербурге суд приговорил историка и бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова к 12,5 годам колонии строгого режима за убийство аспирантки Анастасии Ещенко , с которой у него были отношения.

Соколов признал вину и раскаялся в убийстве, однако заявлял, что не совершал его предумшленно.

«Я полностью признаю себя виновным и раскаиваюсь в содеянном. Это меня мучит. Но не умышленно, это было в состоянии полного умопомрачения, которое было из‑за сказанных ужасных оскорблений моих детей. Да, это сделал я, но я не знаю, можно ли это назвать умышленно, а тем более предумышленно. По моему убеждению — нет», — говорил историк.

В ноябре прошлого года Олега Соколова задержали в Петербурге, на набережной реки Мойки. У него в рюкзаке обнаружили две женские руки, а при обыске его квартиры ― обезглавленное тело 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой он жил.

Соколов признался в убийстве девушки, его отправили под арест и уволили из университета. Экспертиза установила, что историк в момент убийства не находился в состоянии аффекта, ― он осознавал, что делает, когда душил девушку и стрелял в нее.

В этом году стало известно, что Соколов написал автобиографический роман «Любовь», который посвящен отношениям с погибшей. В мае на Premier вышел документальный фильм о произошедшем: в нем бывшая девушка Соколова Екатерина Иванова рассказала, как историк ее жестоко избил.