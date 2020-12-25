Роспотребнадзор приостановил работу клуба «Новая искренность» из‑за нарушения масочного режима

«Нам вменяют 6.3 КоАП, опечатали складские помещения и уборные. До суда временная приостановка деятельности. Все, кто приходил к нам в гости, знают, что у нас везде расставлены санитайзеры, а на входе раздают маски и перчатки. Это политическое давление», — написал Светов.

Роспотребнадзор приостановил работу клуба «Новая искренность» в Москве, где 23 декабря проходил новогодний корпоратив «Открытой России». Об этом этом в твиттере сообщил владелец заведения Михаил Светов .

Светов отметил, что когда в заведение пришли полицейские, там находились всего 20 человек, и у всех них были маски. Он добавил, что в туалетах заведения есть санитайзеры, хоть полицейские утверждают обратное.

«Получили перечень, из‑за чего нас пытаются закрыть. Буквально «За отсутствие маркировок на уборочном инвентаре (читай: маркировке на тряпках)», — написал Светов.

«Новая искренность» открылась на Чистых прудах в Москве в ноябре. На открытие были заявлены выступления московских музыкантов, но позже выяснилось, что многие из них не знали, что будут выступать в либертарианском клубе. «Афиша Daily» подробно разбиралась в этой ситуации.