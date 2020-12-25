Домой к Любови Соболь пришли полицейские. Она перестала выходить на связь

Домой к юристке Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь пришла полиция. Об этом она сообщила в своем твиттере.
«У меня заклеили камеру на площадке и сейчас взломали дверь на площадке — я слышала как ее ломали. Стучат в дверь, говорят, что пришла полиция. Видимо, обыск у меня будет дома. У меня еще ни разу не было личного обыска, ну, все бывает в первый раз. Видимо, потому что я приходила к отравителю Навального Кудрявцеву недавно», — рассказала она.
Позже в твиттере сотрудницы ФБК появилось сообщение о том, что она перестала выходить на связь. Также уточняется, что что ее мужу и дочери разрешили покинуть квартиру.
Алексей Навальный написал, что к Соболь пришли, вероятнее всего, с обыском «по делу о звонке в дверь отравителю из ФСБ».
21 декабря Любовь Соболь задержали возле дома предполагаемого сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, который мог участвовать в отравлении Навального. Адвокат говорил, что ее хотели допросить в ходе доследственной проверки по уголовному делу о нарушении неприкосновенности жилища, но она отказалась от показаний.
После задержания Соболь признали виновной в неповиновении полицейскому и назначили административный штраф в 1 тыс. рублей.