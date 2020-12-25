Домой к Любови Соболь пришли полицейские. Она перестала выходить на связь

Домой к юристке Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь пришла полиция. Об этом она сообщила в своем твиттере.

«У меня заклеили камеру на площадке и сейчас взломали дверь на площадке — я слышала как ее ломали. Стучат в дверь, говорят, что пришла полиция. Видимо, обыск у меня будет дома. У меня еще ни разу не было личного обыска, ну, все бывает в первый раз. Видимо, потому что я приходила к отравителю Навального Кудрявцеву недавно», — рассказала она.