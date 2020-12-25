В Кремле прокомментировали публикацию ведущего медицинского журнала в мире The Lancet, где вышла подробная статья врачей клиники «Шарите» об отравлении оппозиционера Алексея Навального ядом «Новичок». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы медицинские издания не читаем», — сказал на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Журналисты заметили, что публикация есть в открытом доступе, но Песков не согласился.

«Нет. Информация, которая запрашивалась, она в публичном доступе отсутствует. Ее по-прежнему мы не получили. В этом плане ничего не изменилось», — заявил пресс-секретарь президента.

Прочитать публикацию The Lancet, которая была опубликована 22 декабря и все время находилась в открытом доступе, можно здесь.

В публикации The Lancet, в частности, говорится, что отравление организма Навального произошло из‑за ингибитором холинэстеразы — медики приходят к выводу, что против политика использовали нервно-паралитическое вещество группы «Новичок».

Эта информация подтверждается ОЗХО. Песков на брифинге с журналистами напомнил, что российские власти не получили от организации и немецкого правительства запрошенной информации об отравлении Навального.

Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, и политика доставили в реанимацию омской больницы. Через два дня его перевезли в берлинскую клинику «Шарите».