В Нигерии обнаружили еще один новый штамм COVID-19. Уже третий за последнее время

В Нигерии обнаружили еще один новый штамм коронавируса, отличающийся от выявленных ранее в Великобритании и ЮАР. Об этом сообщил Associated Press со ссылкой на директора центров по контролю и профилактике заболеваний Африканского союза Джона Нкенгасонга.

По словам специалиста, вирус еще предстоит исследовать тщательно. Однако уже ясно, что он не связан с прочими мутациями COVID-19. Новый тип коронавируса зафиксировали у двух пациентов в штате Осун: один из них сдал анализ в начале августа, другой — в октябре.

«Мы не наблюдали такого быстрого роста заболеваемости в Нигерии [как в Великобритании] и не имеем доказательств, что вариант P681H увеличивает скорость распространения вируса в Нигерии», — отметили африканские ученые.

Нкенгасонга отметил, что неизвестно, приводит ли обнаруженный штамм к более тяжелому течению заболевания. Также он подчеркнул, что, по мнению специалистов, мутация не повлияет на вакцинацию от COVID-19 на континенте.