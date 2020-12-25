В Москве задержали 19 активистов, которые пришли поддержать к суду аспиранта МГУ Азата Мифтахова

В Москве около Головинского суда задержали 19 активистов, которые пришли поддержать аспиранта МГУ Азата Мифтахова и других фигурантов дела о поджоге офиса «Единой России». Об этом со ссылкой на одну из задержанных Елену Горбань пишет «МБХ медиа».

По ее словам, полицейские не представились. «[Объяснили задержание] «акцией» у суда, когда мы провожали Азата», — сказала она. Горбань добавила, что тех, кто не хотел идти в автозак, волокли по земле. Всех задержанных везут в ОВД «Коптево».

В суде сегодня закончились прения сторон, подсудимые выступили с последним словом. Приговор будет озвучен 11 января.

Прокуратура попросила назначить для Азата Мифтахова шесть лет колонии общего режима. Обвинение строится на показаниях двух засекреченных свидетелей.

Мифтахова задержали в февраля 2019 года после обыска в общежитии. СМИ сообщали, что дело против аспиранта может быть связано с неразорвавшейся самодельной бомбой, обнаруженной в Балашихе, а сам математик — с левой организацией «Народная самооборона». Мифтахов рассказал, что полицейские били его и пытали шуруповертом.

Через несколько дней его отпустили, но затем снова арестовали. На этот раз его обвинили в поджоге офиса «Единой России» в 2018 году. Аспирант свою вину отрицает и утверждает, что дело против него сфабриковано. В марте «Мемориал» признал его политическим заключенным.