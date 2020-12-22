Пикет Манского с трусами, последний выпуск «Огонька» и другие новости дня

В России за сутки выявили 28 776 случаев коронавируса — на 574 меньше, чем вчера. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 увеличилось до 2 906 503.

Антарктида стала последним континентом, до которого добрался коронавирус. Инфекцию нашли у 36 сотрудников чилийской базы «Хенераль-Бернардо-О’Хиггинс».

В Кремле заявили, что не смотрели видео Алексея Навального, в котором он утверждает, что поговорил по телефону с участником его отравления. По словам Дмитрия Пескова, у оппозиционера «мания величия», и к тому же «он сравнивает себя с Иисусом».

В Москве у здания ФСБ задержали режиссера Виталия Манского. Он вышел в одиночный пикет с трусами в руках в поддержку Навального.

Журнал «Огонек» прекращает выпуск спустя 121 год существования. Редакцию издания уволили из ИД «Коммерсантъ».

Артемий Лебедев отказался от блога в LiveJournal в пользу Teletype. Он писал в ЖЖ почти 20 лет.

На мусоросортировочном предприятии в Ульяновске сотрудники спасли кота, выброшенного в завязанном мешке. Животное чуть было не попало в сепаратор.

«Яндекс» выбрал главные темы 2020 года. Кроме COVID-19 россиян интересовали протесты в Беларуси, Black Lives Matters, ДТП с Ефремовым, отравление Навального и многое другое.

Кейт Бекинсейл нашла себя в рекламе уральской компании. Портрет актрисы поместили на газель фирмы по установке систем видеонаблюдения.

Apple начнет выпускать самоуправляемые автомобили в 2024 году. Компания начала разработку проекта Titan еще десять лет назад.

Педро Альмодовар перечислил любимые фильмы 2020 года. Среди них — «Первая корова», «Дьявол всегда здесь» и «Еще по одной».

Фонд «Вера» проведет 26 декабря благотворительный онлайн-забег Дедов Морозов. За каждый преодоленный километр «Лаборатория Касперского» и RRC пожертвуют подопечным фонда по сто рублей.

28 января пройдет международный форум Art Moscow Online. Среди спикеров — директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак, глава фонда V-A-C Тереза Мавика и другие.