В России за сутки выявили 28 776 случаев коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 574 случая меньше, чем было вчера.
Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Свердловской, Псковской, Архангельской, Воронежской и Ростовской областях, а также в Республике Карелия.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 2 906 503. За последние сутки вылечились 24 158 человек, за все время — 2,3 млн. За сутки умер 561 пациент, за все время — 59 912.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 77,3 млн человек, 1,7 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (18 млн). На втором и третьем — Индия (10 млн) и Бразилия (7,2 млн).