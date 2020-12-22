В России за сутки выявили 28 776 случаев коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 574 случая меньше, чем было вчера.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Свердловской, Псковской, Архангельской, Воронежской и Ростовской областях, а также в Республике Карелия.