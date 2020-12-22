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Кейт Бекинсейл нашла себя в рекламе уральской компании по установке систем видеонаблюдения

Константин Зорниченко
Сегодня в 11:42

Британская актриса Кейт Бекинсейл обнаружила, что ее портрет используют в рекламе уральской компании по установке систем видеонаблюдения. Об этом она сообщила в инстаграме.

Бекинсейл опубликовала фотографию «газели», на кузове которой информацию о компании сопровождает фотография артистки с постера фильма «Другой мир: Войны крови».

«Итак, в духе недели неожиданных поворотов я открыла на Урале бизнес по установке видеонаблюдения. На самом деле это просто я в кузове с яйцами по-шотландски и киркой, но вперед, в атаку», — написала актриса.

Ранее стало известно, что Кейт Бекинсейл исполнит главную роль в черной комедии «Guilty Party» вместо Айлы Фишер, которая отказалась от проекта из‑за коронавируса. Бекинсейл сыграет дискредитированную журналистку Бет Бейкер, пытающуюся спасти свою карьеру с помощью расследования убийства.

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