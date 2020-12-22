Кейт Бекинсейл нашла себя в рекламе уральской компании по установке систем видеонаблюдения

Британская актриса Кейт Бекинсейл обнаружила, что ее портрет используют в рекламе уральской компании по установке систем видеонаблюдения. Об этом она сообщила в инстаграме.

Бекинсейл опубликовала фотографию «газели», на кузове которой информацию о компании сопровождает фотография артистки с постера фильма «Другой мир: Войны крови».