Кейт Бекинсейл нашла себя в рекламе уральской компании по установке систем видеонаблюдения

Британская актриса Кейт Бекинсейл обнаружила, что ее портрет используют в рекламе уральской компании по установке систем видеонаблюдения. Об этом она сообщила в инстаграме.
Бекинсейл опубликовала фотографию «газели», на кузове которой информацию о компании сопровождает фотография артистки с постера фильма «Другой мир: Войны крови».
«Итак, в духе недели неожиданных поворотов я открыла на Урале бизнес по установке видеонаблюдения. На самом деле это просто я в кузове с яйцами по-шотландски и киркой, но вперед, в атаку», — написала актриса.
Ранее стало известно, что Кейт Бекинсейл исполнит главную роль в черной комедии «Guilty Party» вместо Айлы Фишер, которая отказалась от проекта из‑за коронавируса. Бекинсейл сыграет дискредитированную журналистку Бет Бейкер, пытающуюся спасти свою карьеру с помощью расследования убийства.