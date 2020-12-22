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Педро Альмодовар перечислил любимые фильмы 2020 года. Среди них — «Первая корова»

Константин Зорниченко
Сегодня в 12:38

Испанский режиссер Педро Альмодовар назвал фильмы, которые ему понравились больше всего в 2020 году. Список опубликовало издание El Deseo.

Первым в листе упомянута «Первая корова» американки Келли Райхардт. Альмодовар назвал картину очаровательным и приятным вестерном.

Кинематографист отметил работу Антонио Кампоса «Дьявол всегда здесь» и заявил, что посмотрит ленту еще не раз. Кроме того, ему понравился фильм «Еще по одной» Томаса Винтерберга, который он назвал «эмоциональной и неморалистической историей».

В список попали «Глотай» Карло Мирабелла-Дэвиса, «Меня здесь больше нет» Фернандо Фриаса, «Малыш Джо» Джессики Хауснер, «Никогда, редко, иногда, всегда» Элизы Хиттман, также «Художник и вор» Беньямина Реэ.

3 декабря в российский прокат вышел новый короткометражный фильм Педро Альмодовара «Человеческий голос». В картине Тильда Суинтон сыграла женщину, ожидающую возвращения бывшего возлюбленного, — ранее героиню уже воплощали на экране Софи Лорен, Ингрид Бергман, Лив Ульман и Симона Синьоре.

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Педро Альмодовар
Софи Лорен
Келли Райхардт
Антонио Кампос
Томас Винтерберг
Джессика Хауснер
Элиза Хиттман
Ингрид Бергман
Стивен Кинг
Вупи Голдберг
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