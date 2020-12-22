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Марина Лошак и Тереза Мавика выступят на международном форуме Art Moscow Online

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:51

28 января пройдет международный форум Art Moscow Online — культурное событие, в рамках которого ведущие представители мирового арт-сообщества представят актуальные течения в искусстве, дизайне, архитектуре и определят повестку 2021 года. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе мероприятия.

Форум пройдет онлайн, все дискуссии можно будет посетить бесплатно. Среди спикеров — более 70 зарубежных и российских экспертов арт-рынка, художников, коллекционеров, галеристов и кураторов.

«Масштабные изменения всех направлений деятельности человека, причиной которых стала пандемия, трансформировали привычные способы взаимодействия и коммуникации, в том числе и в сфере искусства. Онлайн-событие позволит сократить дистанцию со зрителем и сплотить арт-сообщество», — пишут представители мероприятия.

Главной темой форума станет поиск новых механик и изменение консервативных подходов арт-рынка. Выступления будут посвящены развитию онлайн-аукционов и ярмарок, трансформации языка искусства, коллаборациям с брендами, а также теме меценатства и коллекционирования и роли искусства в повседневной жизни.

В числе хедлайнеров форума — директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак, гендиректор фонда V-A-C Тереза Мавика, заведующий отделом современного искусства Эрмитажа и руководитель проекта «Эрмитаж 20/21» Дмитрий Озерков, глава аукционного дома Sotheby’s в России и СНГ Ирина Степанова, учредитель музея «Собрание» Давид Якобашвили, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, художник Александр Пономарев и арт-дуэт Recycle Group. Среди зарубежных хедлайнеров — директор Christie’s по Европе, Ближнему Востоку и Индии Бертольд Мюллер, директор галереи Уффици Айке Шмидт, художники Чжан Хуань и Дэвид Датуна, арт-дилер и куратор Симон де Пюри.

Подробную информацию о Art Moscow Online, а также программу форума можно посмотреть здесь.

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