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Коронавирус добрался до Антарктиды. Инфекцию нашли у 36 людей

Константин Зорниченко
Сегодня в 11:11

Не менее 36 сотрудников чилийской базы «Хенераль Бернардо О’Хиггинс» сдали положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает Prensa Latina.

По данным чилийского министерства обороны, из числа специалистов, у которых нашли COVID-19, 26 военных, и 10 — гражданские лица из подрядной компании. После обнаружения заболевания у сотрудников станции, началась их срочная эвакуация.

Расследование показало, что источником распространения коронавируса мог стать экипаж военного десантного корабля чилийских ВМС «Сержант Алдеа». На его борту выявили три случая заражения, и все 208 человек, находившихся на судне, были отправлены на карантин. Именно этот корабль был последним посетившим базу «Хенераль Бернардо О’Хиггинс».

До этого момента Антарктида оставалась последним континентом, где не было зафиксировано новых случаев коронавируса.

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