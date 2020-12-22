В Москве задержали режиссера Виталия Манского. Он вышел с трусами в руках в поддержку Навального

Манский вышел в одиночный пикет в поддержку политика Алексея Навального . Режиссер встал у здания ФСБ с трусами в руках.

В Москве, у здания ФСБ на Лубянке, задержали режиссера-документалиста Виталия Манского («В лучах солнца», «Родные», «Свидетели Путина»). Об этом сообщает «Новая газета».

Ранее Алексей Навальный опубликовал видео, в котором он, представляясь помощником секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, звонит Константину Кудрявцеву — члену специальной группы ФСБ, следившей за политиком и занимавшейся его отравлением.

Кудрявцев фактически подтвердил свою причастность к преступлению и рассказал подробности об отравлении: например, то, что яд нанесли на трусы политика. ФСБ назвала запись разговора подделкой.