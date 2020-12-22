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Редакция «Огонька» объявила о закрытии журнала. Он выходил с 1899 года

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:58

Журнал «Огонек», который входит в ИД «Коммерсант», прекращает выпуск спустя 121 год существования. Об этом говорится в сообщении редакции на сайте издательского дома.

Отмечается, что на этой неделе вышел последний номер «Огонька» в бумажном виде, а на следующей будет последний выпуск онлайн-журнала.

«Поскольку сотрудников «Огонька» известили об увольнении «в связи с оптимизацией организационно-штатной структуры» ИД, напрашивается вывод: не только людям, но и самой редакции журнала в оптимизированном хозяйстве ИД «Коммерсант» места не нашлось. Найдется ли где‑нибудь еще — вопрос открытый», — следует из сообщения.

Что будет дальше с журналом, пока неизвестно, отметили в редакции.

Журнал «Огонек» выпустил свой первый еженедельный номер в 1899 году. Наибольшую популярность издание приобрело к концу перестройки: там печатались острые для советского общества дискуссионные и критические статьи, его тираж достигал 3 млн экземпляров.

К 2009 году журнал едва не закрылся, но был куплен «Коммерсантом». Издательский дом обещал полностью оцифровать знаменитый фотоархив «Огонька», но так и не воплотил эту идею в жизнь.

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