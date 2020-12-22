Не коронавирусом единым: «Яндекс» назвал главные темы 2020 года

«Яндекс» опубликовал динамический график наиболее важных событий уходящего года. Его составили на основе поисковых запросов пользователей.
На первом месте в течение почти всего года была пандемия коронавируса за исключением августа, когда россияне переключили внимание на события в Беларуси.
Если не считать COVID-19, самыми популярными темами были:
- январь: новый состав правительства, выставка работ Сальвадора Дали в Москве, изменение Конституции, лесные пожары в Австралии;
- февраль: гибель людей на вечеринке с сухим льдом, военная операция Турции в Сирии, дело «Сети»;
- март: падение курса рубля и цен на нефть, отношения Джигана и Оксаны Самойловой;
- апрель: дело против Олега Тинькова, слухи о смерти Ким Чен Ына, скандал вокруг телеведущей Регины Тодоренко о домашнем насилии;
- май: готовящиеся выборы в Беларуси, скандал из‑за недвижимости Елены Малышевой, Black Lives Matters, изменение Конституции;
- июнь: ДТП с участием Михаила Ефремова, развод Кристины Асмус и Гарика Харламова, вспышка бубонной чумы в Монголии, парад планет 4 июля;
- июль: дело против экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, слухи о деноминации рубля, обострение конфликта в Нагорном Карабахе, смерть рэпера Энди Картрайта;
- август: выборы и протесты в Беларуси, взрыв в Бейруте, отравление Алексея Навального, акции против уничтожения горы Куштау;
- сентябрь: конфликт в Нагорном Карабахе, самосожжение главного редактора Koza.press Ирины Славиной, выборы президента США;
- октябрь: Карабах и выборы в США, скандал с актрисой Натальей Дрожжиной и ее мужем Михаилом Цивиным;
- ноябрь: выборы в США, скандал с футболистом Артемом Дзюбой, конфликт между бойцами Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым;
- декабрь: конфликт в Карабахе, выборах в США, дело Ефремова, протесты в Беларуси и Хабаровске.
Ранее «Яндекс» представил рейтинг слов, которые отражают суть каждого года за последнее десятилетие. Главными словами 2020 года оказались «карантин», «пропуск» и «конституция».