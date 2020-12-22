Не коронавирусом единым: «Яндекс» назвал главные темы 2020 года

«Яндекс» опубликовал динамический график наиболее важных событий уходящего года. Его составили на основе поисковых запросов пользователей.

На первом месте в течение почти всего года была пандемия коронавируса за исключением августа, когда россияне переключили внимание на события в Беларуси.