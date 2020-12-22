перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Reuters: Apple начнет выпускать самоуправляемые автомобили в 2024 году 3:54
Alev Takil/Unsplash Россия приостановила авиасообщение с Великобританией из‑за нового штамма COVID-19
Россия приостановила авиасообщение с Великобританией из‑за нового штамма COVID-19 3:33
Навальный: на Любовь Соболь заводят уголовное дело из‑за звонка в дверь сотруднику ФСБ 2:30
Наследники Артура Конан Дойла отзовут иск против создателями сериала «Энола Холмс» 1:46
Двукратного олимпийского чемпиона Петтера Нортуга приговорили к тюремному сроку 1:21
В Воронежской области снесут скульптуру «Аленка». Она напугала местных жителей 0:42
nastya_gepp/Pixabay Медики подтвердили, что коронавирус в несколько раз смертельнее гриппа
Медики подтвердили, что коронавирус в несколько раз смертельнее гриппа Вчера в 23:38
ФСБ: запись разговора Навального с возможным отравителем — подделка Вчера в 22:41
Умер барабанщик Roxette Пелль Алсинг Вчера в 22:27
Игги Поп опубликовал песню о коронавирусе. Она называется «Dirty Little Virus» Вчера в 22:01
Radiohead выпустили праздничные онлайн-открытки Вчера в 21:55
Rhema Kallianpur/Unsplash ФАС признала Booking.com нарушителем антимонопольного законодательства
ФАС признала Booking.com нарушителем антимонопольного законодательства Вчера в 21:24
Навальный позвонил своему отравителю, в Москве появится Michelin и другие новости дня Вчера в 20:54 Дайджест
Екатерину Иноземцеву назначили новым главным куратором музея «Гараж» Вчера в 20:06
Эд Ширан представил песню-сюрприз «Afterglow» и выпустил клип Вчера в 19:12
Поп-ап-проект «Зима в Никольских рядах» откроется в Петербурге 23 декабря Вчера в 18:46
Вышел трейлер мокьюментари-комедии «Смерть 2020-му» от создателей «Черного зеркала» Вчера в 18:03
Фонд «Рэй» показал, как его подопечные животные прощаются с 2020 годом Вчера в 17:54
Greenpeace России/«ВКонтакте» Антон Долин озвучил новый эпизод сериала Гринписа. Он посвящен Арктике
Антон Долин озвучил новый эпизод сериала Гринписа. Он посвящен Арктике Вчера в 17:31
The Art Newspaper Russia объявила лонг-лист своей премии Вчера в 17:09
Отключить рекламу

Reuters: Apple начнет выпускать самоуправляемые автомобили в 2024 году

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:54

Компания Apple начнет выпускать самоуправляемые автомобили в 2024 году. Об этом сообщило информагентство Reuters.

Apple начал разработку проекта Titan в 2014 году. По плану компании, в продажу через несколько лет должны поступить автомобили с дешевым и энергоемким аккумулятором — они будут предназначены для массового потребителя.

Пока неизвестно, станут ли новые машины полностью электрическими или будут работать на двигателе внутреннего сгорания. Возможно, автомобили сконструируют на базе модели одной из известных автомобилестроительных фирм.

В промышленное производство машины от Apple выйдут, вероятно, в 2025 году. Они станут первыми автомобилями компании, которая была основана в 1976 году.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
классика
«Людовико Эйнауди»
Один из последних концертов в Simple Music на «Хлебозаводе» в этом году
рок
«Новогодний маскарад»: Эмир Кустурица, Горан Брегович, Гарик Сукачев
Сборная убойного праздничного фолк-рока
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
инсталляция
Арт-группа AES+F. Психоз
Индивидуальный психоз по рецепту AES+F
рок
The Hatters
Цыганское фолк-кабаре с мощными танцевальными номерами
рок
«Сплин»
Одни из главных отечественных рок-героев 90-х
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить