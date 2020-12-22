Reuters: Apple начнет выпускать самоуправляемые автомобили в 2024 году

Компания Apple начнет выпускать самоуправляемые автомобили в 2024 году. Об этом сообщило информагентство Reuters.

Apple начал разработку проекта Titan в 2014 году. По плану компании, в продажу через несколько лет должны поступить автомобили с дешевым и энергоемким аккумулятором — они будут предназначены для массового потребителя.

Пока неизвестно, станут ли новые машины полностью электрическими или будут работать на двигателе внутреннего сгорания. Возможно, автомобили сконструируют на базе модели одной из известных автомобилестроительных фирм.

В промышленное производство машины от Apple выйдут, вероятно, в 2025 году. Они станут первыми автомобилями компании, которая была основана в 1976 году.