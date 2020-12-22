Артемий Лебедев ушел из ЖЖ. Теперь его публикации будут выходить в Teletype

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев отказался от блога на LiveJournal. Об этом он сообщил в прощальном посте на платформе.

Лебедев рассказал, что переходит с ЖЖ на Teletype и его публикации будут доступны по адресу blog.tema.ru. Он отметил, что архив его постов в ЖЖ сохранится.

«Почти двадцать лет (с небольшими перерывами) я писал тут посты каждый день. ЖЖ умерло. Какие‑то остатки трафика еще по инерции есть, но ради них нет смысла стараться», — написал дизайнер.

Дизайнер заявил, что Teletype — «быстрый, современный, мобильный, дружит с «телегой» и все умеет». При этом, по его словам, когда‑то лучшим был LiveJournal.

В августе Артемий Лебедев получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени от президента Владимира Путина. Награду ему вручили «за заслуги в становлении и развитии российского сегмента информационно-телекоммуникационной сети интернет». Какой именнно вклад дизайнер внес в развитие российского интернета, не уточняется.