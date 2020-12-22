«У больного мания величия. Говорят, он сравнивает себя с Иисусом»: Песков о Навальном

В Кремле не смотрели видео Алексея Навального, в котором он утверждает, что разговаривал по телефону с Константином Кудрявцевым, — сотрудником ФСБ, якобы причастным к его отравлению. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет «Медуза».

Песков отметил, что ФСБ прокомментировала видео, вышедшее вчера, «достаточно исчерпывающе и однозначно». Также он назвал Алексея Навального «больным», подчеркнув, что это его личная точка зрения.

«Я вам что могу сказать. Чуть-чуть злоупотреблю и, наверное, позволю себе высказать личную точку зрения, которую я обычно не высказываю, ибо не имею на это права. Здесь чуть-чуть злоупотреблю. В целом можно, конечно, сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно также четко установить определенные проявления мании величия. Потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом. Ну и в остальном, конечно, уже проявления по Фрейду. Такая зацикленность на гульфиковой зоне, собственно, и так далее», — сказал Песков.

Вчера, 21 декабря, Алексей Навальный опубликовал видео, в котором он звонит Константину Кудрявцеву, представляясь помощником секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, а тот подтверждает свою причастность к преступлению и рассказывает подробности об отравлении: например, то, что яд нанесли на трусы политика. ФСБ назвала запись разговора подделкой.

Кудрявцев упоминается в расследовании Bellingcat, сделанном совместно с другими СМИ и Фондом борьбы с коррупцией и рассказывающем о том, что Алексея Навального пыталась отравить специальная группа ФСБ, следившая за ним на протяжении нескольких лет.

Владимир Путин на пресс-конференции прокомментировал это расследование и фактически признал слежку за оппозиционером: «Спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно, кому он нужен-то? Понимаете, если бы хотели, довели бы до конца». Само расследование он назвал легализацией данных американских спецслужб.