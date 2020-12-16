Фонд «Вера» проведет благотворительный онлайн-забег Дедов Морозов

Благотворительный фонд «Вера» проведет онлайн-забег Дедов Морозов. Он пройдет 26 декабря, сообщили организаторы мероприятия.

Чтобы принять участие в акции, необходимо зарегистрироваться на сайте и совершить пробежку в указанный день с 7.00 до 21.00. Бежать можно и в парке, и на беговой дорожке. Главное — не забыть зафиксировать дистанцию с помощью любого спортивного приложения.

Скриншот с результатом своего забега нужно будет выложить в социальную сеть («ВКонтакте», фейсбук или инстаграм) и добавить к публикации хештег #забегдедовморозов2020. Организаторы просят отметить в посте фонд «Вера» и оставить аккаунт открытым.

За каждый преодоленный километр «Лаборатория Касперского и компания RRC пожертвуют подопечным фонда по сто рублей. Деньги пойдут на новогодний праздник для пациентов хосписов и на медицинские приборы для тех, кто лечится дома.

«Мы отказались из‑за пандемии от привычного группового забега, чтобы не подвергать участников дополнительному риску заразиться. К тому же онлайн-формат открывает новые возможности перед нами, и позволяет стать Дедом Морозом не только в Москве, но и по всему миру», — сказала директор «Веры» Анна Скоробогатова.