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Навальный позвонил своему отравителю, в Москве появится Michelin и другие новости дня 20:54 Дайджест
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Навальный выпустил видео о том, как он звонит своим предполагаемым отравителям 16:06
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Hyperdub/YouTube Burial представил новую песню «Chemz»
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Сoldplay выпустили сингл «Flags». Изначально он шел бонусом к японскому изданию «Everyday Life» 13:10
Москвичка сломала спину, выпав из окна. Ее не лечили месяц, приравняв падение к суициду Обновлено в 12:51
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Навальный позвонил своему отравителю, в Москве появится Michelin и другие новости дня

Константин Зорниченко
Сегодня в 20:54

В России выявили 29 350 случаев коронавируса за сутки. Это новый рекорд.

Алексей Навальный выпустил видео, где он звонит одному из предполагаемых отравителей — Константину Кудрявцеву. Сотрудник ФСБ косвенно признался в покушении на Навального и рассказал, что «Новичок» наносили на внутреннюю сторону трусов оппозиционера.

Почти 20 стран приостановили авиасообщение с Британией. Виной всему — новый штамм коронавируса.

Ксения Собчак рассказала о детской порностудии в Архангельске. Съемки организовывала сотрудница ФСИН, а моделями были дети силовиков.

В Иркутске бизнесмены поставили виселицу рядом со зданием областного правительства. Так они отреагировали на ограничения, введенные в рамках борьбы с коронавирусом.

Власти Москвы разослали по школам анкеты для учителей с вопросами об участии в митингах. Педагогов «настойчиво просят» заполнить ее.

В 2021 году в Москве появится ресторанный рейтинг Michelin. Он станет «дополнительным стимулом для ресторанного бизнеса после удара пандемии», уверен мэр Москвы Сергей Собянин.

Клубу Pravda грозит закрытие за нарушения на концерте Sunsay. Решение будет принято в суде.

Умер один из авторов «Ну, погоди!» Александр Курляндский. Ему было 82 года.

Российский актер Александр Кузнецов сыграет в третьей части «Фантастических тварей». Ради этого он отказался от участия в спектакле Александра Молочникова.

Вышел первый тизер сериала «Чикатило». Премьера шоу Сарика Андреасяна состоится весной 2021 года.

Эд Ширан представил песню-сюрприз «Afterglow» и выпустил клип. Burial опубликовал новый трек «Chemz» — на носителях он выйдет в апреле вместе с другой новой песней «Dolphinz».

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  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

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  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

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  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

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