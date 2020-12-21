Умер один из авторов «Ну, погоди!» Александр Курляндский

Писатель, драматург и автор книг для детей Александр Курляндский умер на 83 году жизни. Об этом его близкие сообщили «Эху Москвы».

Собеседники радиостанции не уточнили причины смерти писателя.

Александр Курляндский — один из создателей советского мультсериала «Ну, погоди!». Он также работал над сценариями таких мультфильмов, как «Возвращение блудного попугая», «Великолепный Гоша», «Баба-яга против!» и «Сезон охоты».

О главных героях «Возвращения блудного попугая» — попугае Кеше, коте Василии и вороне Кларе — писатель позже написал четыре повести: «Вы не были на Таити?», «А нас и здесь неплохо кормят!», «Попугай Кеша ищет клад» и «Прелестно!».

В 1988 году Курляндский был удостоен Государственной премии СССР за произведения литературы и искусства для детей, а в 2007-м получил звание Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.