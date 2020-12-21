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Виселица напротив дома правительства: иркутский бизнес отреагировал на коронавирусные ограничения

Федор Кузьмин
Сегодня в 11:40

В Иркутске бизнесмены поставили виселицу рядом с зданием областного правительства. Так они отреагировали на ограничения, которые установили чиновники в рамках борьбы с коронавирусом, пишет издание «Тайга-инфо».

Под виселицей на табуретке стояло чучело с веревкой на шее — по задумке авторов, оно олицетворяло региональный бизнес. Рядом поставили плакат с надписью «Нет бизнеса, нет налогов, нет бюджета». На чучело прикрепили таблички с надписями «Кредиты», «Налоги» и «Электроэнергия».

В Иркутске также прошли одиночные пикеты в поддержку предпринимателей. Их контролировала полиция, но задержаний не было. Фотографии перформанса опубликовало сообщество «Инцидент.Иркутск» в «Вконтакте».

В конце ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что власти не планируют вводить новые меры поддержки отечественного бизнеса. Чиновник уточнил, что «в этом нет необходимости с учетом того, что экономика продолжает функционировать».

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