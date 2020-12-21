Российский актер Александр Кузнецов сыграет в третьих «Фантастических тварях»

Российский актер Александр Кузнецов может присоединиться к съемкам третьей части франшизы «Фантастические твари». О том, что Кузнецов пополнил каст проекта, рассказал в интервью Ксении Собчак режиссер Александр Молочников.

Как заявил режиссер, Кузнецов должен был сыграть роль в его спектакле, но отказался от участия в постановке ради участия в съемках «Фантастических тварей 3». По словам Молочникова, актер уехал сниматься в картине за два дня до премьеры спектакля.

«Я бы сказал, что он повел себя как фантастическая тварь. Как бы повел себя я, еще проверим. Поэтому, чего его судить», — сказал режиссер.

Участие актера во франшизе пока не подтвердили ни сам актер, ни его официальные представители. Впрочем, «Кинопоиск» со ссылкой на свои источники пишет, что Кузнецов и правда получил роль в третьих «Фантастических тварях». Судя по инстаграму Кузнецова, он уже некоторое время находится в Великобритании, в том числе в Лондоне, где продолжаются съемки фильма.

В конце ноября Джонни Деппа в «Фантастических тварях» заменил датский актер Мадс Миккельсен. Он вместо Деппа исполнит роль темного волшебника Геллерта Грин-де-Вальда.

Производство фильма в самом в разгаре: часть сцен с Эдди Редмейном и Джудом Лоу уже сняты. Съемки картины идут на студии Ливсден недалеко от Лондона. Какую роль сыграет Кузнецов, неизвестно.