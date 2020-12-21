перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Интерфакс»: московскому клубу Pravda грозит закрытие за нарушения на концерте Sunsay 9:59
Российский актер Александр Кузнецов сыграет в третьих «Фантастических тварях» 9:44
Почти 20 стран приостановили авиасообщение с Британией. Виной всему — новый штамм коронавируса 8:50
Исследование: древние люди впадали в спячку, чтобы спастись от холода Вчера в 21:40
louise.tomlinsonbell/Facebook «Нечем заняться на обеденном перерыве»: 12-летний британец устроил рейв в школьном туалете
«Нечем заняться на обеденном перерыве»: 12-летний британец устроил рейв в школьном туалете Вчера в 20:59
Более заразный COVID-19 в Европе, миллионный штраф «Главклубу» и другие новости дня Вчера в 20:39 Дайджест
В нескольких странах Европы нашли новый и более заразный штамм коронавируса Вчера в 19:05
Московское метро и МЦК будут работать бесплатно в новогоднюю ночь Вчера в 18:05
В голосовой помощник Алекса добавят новогоднее поздравление Елизаветы II Вчера в 17:21
Петербург вышел на первое место по числу заболевших коронавирусом на тысячу человек Вчера в 16:51
Justin Timberlake/Instagram Фаррелл Уилльямс: песни на первом альбоме Джастина Тимберлейка были написаны для Майкла Джексона
Фаррелл Уилльямс: песни на первом альбоме Джастина Тимберлейка были написаны для Майкла Джексона Вчера в 15:46
«У нас очередь на усыновление»: главный репродуктолог о смерти при родах из‑за ограничений на аборт Вчера в 15:45
Месси забил 643-й мяч за «Барселону», повторив рекорд Пеле по количеству голов за одну команду Вчера в 14:55
Lil Pump запускает свою криптовалюту Вчера в 14:43
«Главклубу» грозит миллионный штраф за нарушения на концерте «Кровостока» Вчера в 13:55
Libby Penner/Unsplash Собянин назвал новогодние застолья во время пандемии «большим риском для жизни» для пожилых
Собянин назвал новогодние застолья во время пандемии «большим риском для жизни» для пожилых Вчера в 13:53
Депутат Госдумы от «Единой России» вступился за аниме «Наруто» Вчера в 13:02
Олег Тиньков начал сдавать свою яхту-ледокол за 1 млн евро в неделю Вчера в 12:42
Кристен Уиг исполнила пародию на «Один дома 2» в «Saturday Night Live» Вчера в 11:57
В России за сутки выявили 28 948 случаев коронавируса Вчера в 11:24
Отключить рекламу

Российский актер Александр Кузнецов сыграет в третьих «Фантастических тварях»

Федор Кузьмин
Сегодня в 9:44

Российский актер Александр Кузнецов может присоединиться к съемкам третьей части франшизы «Фантастические твари». О том, что Кузнецов пополнил каст проекта, рассказал в интервью Ксении Собчак режиссер Александр Молочников.

Как заявил режиссер, Кузнецов должен был сыграть роль в его спектакле, но отказался от участия в постановке ради участия в съемках «Фантастических тварей 3». По словам Молочникова, актер уехал сниматься в картине за два дня до премьеры спектакля.

«Я бы сказал, что он повел себя как фантастическая тварь. Как бы повел себя я, еще проверим. Поэтому, чего его судить», — сказал режиссер.

Участие актера во франшизе пока не подтвердили ни сам актер, ни его официальные представители. Впрочем, «Кинопоиск» со ссылкой на свои источники пишет, что Кузнецов и правда получил роль в третьих «Фантастических тварях». Судя по инстаграму Кузнецова, он уже некоторое время находится в Великобритании, в том числе в Лондоне, где продолжаются съемки фильма.

В конце ноября Джонни Деппа в «Фантастических тварях» заменил датский актер Мадс Миккельсен. Он вместо Деппа исполнит роль темного волшебника Геллерта Грин-де-Вальда.

Производство фильма в самом в разгаре: часть сцен с Эдди Редмейном и Джудом Лоу уже сняты. Съемки картины идут на студии Ливсден недалеко от Лондона. Какую роль сыграет Кузнецов, неизвестно.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
комедия
Обратная связь
«Квартет И» + Ирина Горбачева празднуют Новый год
поп
Zivert
Стремительно набирающая популярность поп-певица
комедия
Реальные пацаны против зомби
Полнометражное продолжение хитового телесериала
рок
«Новогодний маскарад»: Эмир Кустурица, Горан Брегович, Гарик Сукачев
Сборная убойного праздничного фолк-рока
рок
The Hatters
Цыганское фолк-кабаре с мощными танцевальными номерами
детские елки
Спящая красавица. Легенда двух королевств
Мюзикл на льду с Алиной Загитовой и Татьяной Навкой
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить