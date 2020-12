Эд Ширан представил песню-сюрприз «Afterglow» и выпустил клип

«Привет, ребята. «Afterglow» — это песня, которую я написал в прошлом году и хотел выпустить для вас. Это не первый сингл со следующего альбома, это просто песня, которая мне нравится, и я надеюсь, что вы ее тоже полюбите», — заявил Ширан.

В апреле Эд Ширан принял участие в трехдневном онлайн-фестиваль PlayOn Fest, средства с которого пошли в Фонд солидарного реагирования на COVID-19 (COVID-19 Solidarity Response Fund) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). На мероприятии, организованном Warner Music Group также выступили Брун Марс, Panic! at the Disco, Карди Би, Green Day, Coldplay, Korn, Roddy Ricch, Lil Uzi Vert, Paramore, Twenty One Pilots, Weezer, Дэвид Гетта и Уиз Халифа.