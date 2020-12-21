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«Интерфакс»: московскому клубу Pravda грозит закрытие за нарушения на концерте Sunsay

Валерия Корниенко
Сегодня в 9:59

Московскому клубу Pravda грозит запрет на работу на срок до 90 суток за нарушения антикоронавирусных мер на концерте группы Sunsay. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главного инспектора столичного объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергея Михайлова.

По его словам, в ходе выступления проверяющие провели рейд и обнаружили, что посетители мероприятия не соблюдают перчаточно-масочный режим и нарушают социальную дистанцию.

Михайлов отметил, что за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований заведению грозит штраф до 300 тыс рублей или приостановка работы на срок до 90 суток. Решение будет принято в суде.

Согласно информации на сайте «Главклуба», концерт Sansay 20 декабря должен был пройти именно на этой площадке, а не в клубе Pravda. На официальной странице группы «ВКонтакте» данных о переносе места проведения мероприятия тоже нет.

«Главклубу» в свою очередь грозит штраф до 1 млн рублей, либо закрытие на 90 суток из‑за нарушений на концерте «Кровостока», который прошел вечером 19 декабря.

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