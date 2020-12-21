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Власти Москвы разослали по школам анкеты для учителей с вопросами об участии в митингах

Валерия Корниенко
Сегодня в 10:38

Департамент образования Москвы направил в городские школы анкеты с вопросами о политических взглядах и действиях учителей. Об этом сообщает «Дождь», в распоряжении которого оказался опросник. Его подлинность подтвердили учителя двух столичных школ.

В анкете, к примеру, есть вопрос об участии учителей в митингах, «как оппозиционных, так и в поддержку действующей власти». Еще у анкетируемых спрашивают, обсуждали ли они с учениками события, которые происходят в стране и мире. Среди вопросов есть и такой:

«Одни говорят, что политическая ситуация в стране должна быть изменена радикальными и революционными мерами. Другие считают, что преобразования должны быть постепенными. Третьи утверждают, что на данный момент изменения не нужны. Какой позиции придерживаетесь лично вы?».

Во вступительной части анкеты указано, что центр социологических исследований РАНХиГС проводит опрос с целью исследовать жизненные и образовательные траектории. По словам источников «Дождя», руководители школ присылают анкету учителям и «настойчиво просят» заполнить ее.

Руководитель лаборатории методологии социальных исследований РАНХиГС Дмитрий Рогозин подтвердил телеканалу существование такой анкеты. По его словам, похожий опрос проводят среди старшеклассников и их родителей.

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