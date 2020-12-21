Около 20 стран мира, в том числе не меньше 14 государств-членов ЕС, приняли решение ограничить или прекратить транспортное сообщение с Великобританией, где нашли новый, более заразный штамм коронавируса. Об этом пишет РИА «Новости».

Первыми о прекращении полетов в Великобританию объявили Нидерланды, а затем границу со страной закрыла Бельгия. Железнодорожное сообщение Лондона с Брюсселем и Амстердамом отменили.

Другие страны также остановили авиасообщение с Соединенным Королевством — среди них Италия, Австрия, Германия, Болгария, Ирландия, Латвия, Финляндия и Литва. Франция приостановила транспортное сообщение с Великобританией на два дня, Швеция запретила въезд из страны, Греция ввела для приезжающих из Соединенного Королевства карантин на неделю, Кипр — на две, а Испания усилила контроль за прибывшими из Британии.

Саудовская Аравия на фоне новостей о новом штамме коронавируса полностью закрыла свои границы на неделю и отменила все международные рейсы. Авиасообщение с Великобританией также приостановили Турция, Марокко, Кувейт, Колумбия, Швейцария и Аргентина.

Российские власти пока не сообщали о приостановке рейсов с Соединенным королевством. Сегодня летать в Великобританию можно только «Аэрофлоту» — авиаперевозчик не выступал с заявлениями о какой‑либо отмене или ограничении авиасообщения со страной.

19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о том, что в Великобритании выявлен новый штамм коронавируса, который на 70% заразнее прежнего. На следующий день мутация вируса — VUI-202012/01 — была обнаружена еще в нескольких странах Европы.

В ВОЗ отметили, что хоть мутация и привела к большей заразности, вирус не стал смертоноснее. Впрочем, в Лондоне и на юго-востоке Великобритании все равно был введен новый, четвертый уровень ограничений. Он будет действовать минимум до 30 декабря.