В России выявили 29 350 случаев коронавируса за сутки. Это новый рекорд

В России за сутки выявили 29 350 случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это новый рекорд. Предыдущий был 6 декабря — тогда выявили 29 039 случаев.
Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Свердловской, Псковской, Архангельской областях, Республике Карелия, а также в Ростовской, Воронежской и Вологодской областях.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 2 877 727. За последние сутки вылечились 19 705 человек, за все время — почти 2,3 млн. За сутки умерли 493 пациентов, за все время — 51 351.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 76,8 млн человек, около 1,7 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (17,8 млн). На втором и третьем — Индия (10 млн) и Бразилия (7,2 млн).