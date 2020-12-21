В России выявили 29 350 случаев коронавируса за сутки. Это новый рекорд

В России за сутки выявили 29 350 случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это новый рекорд. Предыдущий был 6 декабря — тогда выявили 29 039 случаев.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Свердловской, Псковской, Архангельской областях, Республике Карелия, а также в Ростовской, Воронежской и Вологодской областях.