Сериал расскажет «о двойной жизни самого известного маньяка Советского Союза и о том, как шли расследования его преступлений».

Восьмисерийный сериал выйдет на Okko весной 2021 года. Режиссером проекта стал Сарик Андреасян («Лопухи», «Тот еще… !»), а сценарий написали Алексей Гравицкий и Сергей Волков .

В сериале снялись Константин Лавроненко, Дмитрий Власкин, Юлия Афанасьева, Олег Каменщиков, Николай Козак, Евгений Шириков и другие актеры. Исполнитель роли Чикатило не раскрывается.

«Как человек с практически идеальной биографией оказался жестоким убийцей? Что породило в нем зверя? В сериале мы старались ответить именно на эти вопросы. Наша команда работала над проектом со всей ответственностью к материалу и с желанием показать уникальную историю становления и поимки жестокого убийцы, а точнее, как именно это стало возможным», — рассказал о съемках Сарик Андреасян.

Съемки сериала начались в сентябре 2020 года. Андреасян тогда заявлял, что «ставит перед собой амбициозные художественные задачи» и «будет стараться максимально честно донести» историю о маньяке, в период с 1978 по 1990 год убившем более 50 человек.