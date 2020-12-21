Навальный выпустил видео о том, как он звонит своим предполагаемым отравителям

Алексей Навальный выпустил новое видео, посвященное его отравлению и предполагаемым отправителям. Посмотреть ролик можно на ютьюбе.
В ролике Навальный рассказывает, как позвонил одному из восьми своих предполагаемых убийц — Константину Кудрявцеву. «В классическом детективе есть сцена, где сам убийца сознается в содеянном. И у нас она тоже есть», — сказал политик на видео.
Оппозиционер отметил, что перед выпуском первого видео об отравителях организовал штаб, чтобы с утра, еще до выхода видео, «застать злодеев врасплох».
«Понятное дело, что через пять минут группа убийц и их начальников поймут, что их разоблачили, и залягут на дно. Сменят телефоны и так далее. Мы не исключали того, что этих восьмерых, проваливших задание, просто самих убьют. Или спрячут. Или сначала спрячут, а потом убьют», — заметил Навальный.
Политик рассказал, что к одному из героев видео в дверь стучалась юристка Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь (ей не открыли), а других караулил на улице журналист канала «Штаб» Дмитрий Низовцев — после чего его задержали полицейские (Навальный утверждает, что по звонку из ФСБ).
После этого политик стал звонить всем восьмерым героям первого видео, но взял трубку только один — военный химик из института криминалистики ФСБ Константин Кудрявцев. По словам Навального, он использовал программу, при помощи которого у силовика высветился номер его начальства.
Расшифровка разговора приводится в посте Навального, разговор есть на его ютьюб-канале.
14 декабря The Insider, CNN и Bellingcat рассказали о сотрудниках ФСБ, которые могли отравить Навального. Президент России Владимир Путин, комментируя расследование на пресс-конференции, заявил, что если бы оппозиционера хотели убить спецслужбы, то он бы умер. Путин также косвенно признал, что за Навальным следили спецслужбы.