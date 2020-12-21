Навальный выпустил видео о том, как он звонит своим предполагаемым отравителям

Алексей Навальный выпустил новое видео, посвященное его отравлению и предполагаемым отправителям. Посмотреть ролик можно на ютьюбе.

В ролике Навальный рассказывает, как позвонил одному из восьми своих предполагаемых убийц — Константину Кудрявцеву. «В классическом детективе есть сцена, где сам убийца сознается в содеянном. И у нас она тоже есть», — сказал политик на видео.

Оппозиционер отметил, что перед выпуском первого видео об отравителях организовал штаб, чтобы с утра, еще до выхода видео, «застать злодеев врасплох».

«Понятное дело, что через пять минут группа убийц и их начальников поймут, что их разоблачили, и залягут на дно. Сменят телефоны и так далее. Мы не исключали того, что этих восьмерых, проваливших задание, просто самих убьют. Или спрячут. Или сначала спрячут, а потом убьют», — заметил Навальный.