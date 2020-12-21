Michelin оценит рестораны Москвы в 2021 году

В 2021 году в Москве появится ресторанный рейтинг Michelin. Об этом сообщил московский мэр Сергей Собянин.

«В новом году Москва станет первым городом на постсоветском пространстве, в который придет Michelin», — написал Собянин в своем инстаграме.

Мэр отметил, что возможность получить звезду рестооранного рейтинга станет «дополнительным стимулом для ресторанного бизнеса после удара пандемии». По мнению Собянина, московские рестораны входят в топ мировых рейтингов.

«В столице можно найти множество форматов, кухонь и направлений, наши рестораны входят в число лучших в мировых рейтингах, в том числе в Worldʼs 50 Best Restaurants», — заявил мэр.

Собянин также анонсировал введение электронной визы в столице. Это, по его словам, позволит облегчить въезд в Москву иностранцев.

Гид Michelin оценивает рестораны, присваивая им звезды. Одна звезда означает «хороший ресторан», две — «отличная кухня», а три — «великолепное заведение». Оценки выставляют инспекторы Michelin, которые посещают заведения анонимно.