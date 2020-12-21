Ксения Собчак рассказала о детской порностудии в Архангельске, организованной сотрудницей ФСИН

По утверждению Собчак, заказчиком детского порно был мэр немецкого города, а родители детей, участвовавших съемках, получили тюремные сроки наряду с организаторами студии. Они заявили, что не знали о том, что их дети снимались в порно.

Как следует из ролика, организаторы порностудии находили моделей в семьях своих знакомых — выходцев из силовых структур.

Журналистка Ксения Собчак выпустила новое видео, в котором рассказывается об архангельской детской порностудии, организованной надзирательницей и сотрудницей ФСИН Ольгой Гусаровой. Посмотреть ролик можно на ютьюбе .

В видео различные фигуранты этого скандального дела представляют свою точку зрения на произошедшее. К примеру, девушка, ходившая в детстве на порно-студию и бывшая ее моделью, рассказала Собчак о том, как потеряла девственность в 11 лет и получала от организаторов наркотики на съемках.

В ролике рассказывается о заказчиках детского порно, педофильской сети в Германии, а также связи между тюремными сроками родителей и карьерой высокопоставленного регионального силовика.

В ноябре у Ксении Собчак вышел выпуск программы «Осторожно, Собчак!», посвященный экосексуальности и важности раздельного сбора мусора. В видео появились московские музыканты: Иван Дорн, группа «Пасош» и дуэт «#2Маши».