Полицейское насилие в петербургских барах, озвучка Cyberpunk 2077 и другие новости дня

В России за сутки выявили 26 190 случаев заражения коронавирусом. Общее число пациентов с COVID-19 увеличилось до 2 541 199.

Рэп-исполнительница Alizade обвинила в насилии лидера группы «Мальбэк» Романа Варнина. Она показала синяки на груди и руке и отметила музыканта на фотографии.

В Петербурге в рамках рейда против баров, которые не соблюдают ограничения, полицейские избили нескольких человек. Вице-губернатор города заявил, что «со стороны полиции насилие — это обязанность», а владельцам трех баров на улице Рубинштейна теперь грозит до 6 лет тюрьмы.

В Москве девушку избили из‑за сексуальной ориентации. 21-летней пострадавшей диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. Преступника ищут.

Двух столичных полицейских задержали за вымогательство и угрозы подбросить наркотики. Они подкидывали своим жертвам свертки с неустановленным веществом и требовали заплатить им несколько сотен тысяч рублей.

Данные 300 тыс. переболевших коронавирусом москвичей слили в сеть: в открытом доступе оказались Ф.И.О. пациентов, адрес их проживания и регистрации, информация о течении болезни, анализах и другие данные. Московские власти начали проверку.

Стивен Содерберг спродюсирует 93-ю церемонию вручения премии «Оскар», намеченную на 25 апреля. Ему помогут двукратная номинантка на «Оскар» Стейси Шер и номинант на «Эмми» Джесси Коллинз.

Настя Ивлеева, Элджей, Данила Поперечный, Александр Гудков и другие знаменитости озвучили русскую версию Cyberpunk 2077. Игра выйдет уже 10 декабря.

Билли Айлиш назвала любимые песни 2020 года. В список попали композиции The Strokes, Джеймса Блейка, Дрейка и других артистов.

IMDb опубликовал топ самых популярных сериалов уходящего года. Первое место заняли «Пацаны» от Amazon.

В третьем «Человеке-пауке» с Томом Холландом могут появиться Альфред Молина в роли Доктора Октопуса из фильма Сэма Рейми, Джейми Фокс в образе Электро, Бенедикт Камбербатч в роли Доктора Стрэнджа и даже Паучки Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда. Все это — в рамках мультивселенной, где несколько миров существуют параллельно.

Мультижанровый спектакль-детектив Юрия Квятковского «Копы в огне» вернется на сцену пространства Main Stage. Шоу покажут c 10 по 12 декабря 2020 года.