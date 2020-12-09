Альфред Молина вернется к роли Отто Октавиуса в «Человеке-пауке 3» с Томом Холландом

Альфред Молина снова сыграет Отто Октавиуса в третьей части «Человека-паука» с Томом Холландом в главной роли. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Молина играл суперзлодея во второй части трилогии про Человека-паука Сэма Рэйми. Появление персонажа объясняется с помощью концепции мультивселенной, согласно которой несколько миров существуют параллельно.

Ранее к актерскому составу будущего фильма присоединились Джейми Фокс в образе Электро, которого он сыграл в «Новом Человеке-пауке» с Эндрю Гарфилдом, и Бенедикт Камбербатч в образе Доктора Стрэнджа.

Collider также сообщает, что в новой части «Человека-паука» могут появиться ключевые актеры других франшиз. Среди них — Тоби Магуайр, Кирстен Данст, Эндрю Гарфилд и Эмма Стоун.