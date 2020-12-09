IMDb опубликовал топ самых популярных сериалов 2020 года

IMDb опубликовал топ самых популярных сериалов среди пользователей сайта в 2020 году. Первое место среди художественных сериалов заняли «Пацаны» от Amazon.

На втором месте — испанский сериал «Бумажный дом», на третьем — «Тьма». Оба этих проекта выходили на стриминговом сервисе Netflix. В пятерку также вошли «Озарк» и «Мандалорец», а в десятку — «Ход королевы», «Академия «Амбрелла», «Мир Дикого Запада», «Ведьмак» и «Корона».

Среди документальных сериалов первое место занял «Король тигров: Убийство, хаос и безумие» от Netflix. В пятерке также «Последний танец», «Руки прочь от котиков! Охота на интернет-убийцу», «Клятва», «Джеффри Эпштейн: Грязный богач». Полный список можно посмотреть здесь.

О главных сериалах зимы 2020/2021 можно прочитать в материале «Афиши Daily».