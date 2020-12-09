Девушку избили в центре Москвы из‑за сексуальной ориентации

Вечером 8 декабря рядом с метро «Китай-город» в Москве неизвестные избили 21-летнюю Диану Савельеву. Как пишут «Рен ТВ» и Readovka, нападение произошло из‑за ее сексуальной ориентации, пострадавшая — лесбиянка.

По данным СМИ, девушка с трудом добралась до дома, а затем подруга доставила ее в травмпункт. Там Савельевой диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. На ее теле обнаружили многочисленные гематомы и кровоподтеки.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Пока неясно, кто избил девушку, и как узнал о ее ориентации. Сейчас пострадавшая находится в больнице, преступника ищут.

Согласно отчету аналитического центра «Сова», в прошлом году в России произошло как минимум восемь нападений на представителей ЛГБТК+ или людей, ошибочно принятых за них. Семь человек избили, одна умерла. Это больше, чем годом ранее, когда жертвами нападений на основе неприязни к ЛГБТК+ стали шесть человек, один из которых погиб.

В этом октябре в Екатеринбурге участились нападения на представителей ЛГБТК+. Полицейские, по словам пострадавших, отказывались принимать заявления о побоях и расследовали преступления как как грабеж.