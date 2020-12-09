СК возбудил два дела из‑за работы петербургских баров ночью. Их владельцам грозит до 6 лет тюрьмы

Следственный комитет по Петербургу возбудил два уголовных дела из‑за работы баров в ночь с 8 на 9 декабря. Об этом говорится на сайте СК.

Дела возбуждены по пункту «а» части 2 статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Наказание — до 500 тыс. рублей штрафа и/или до шести лет лишения свободы.

Речь идет о трех барах на улице Рубинштейна, но каких именно — не уточняется.

Дела возбуждены в отношении «неустановленных лиц из числа руководителей одной из коммерческих структур». По версии следствия, бары продолжили обслуживать гостей, хотя «не позднее 5 декабря» Роспотребнадзор приостановил их работу и завел дело об административном правонарушении.

В ночь на 9 декабря петербургская полиция совместно с СК, Росгвардией, Роспотребнадзором и комитетом по контролю за имуществом города провела рейд по городским барам — в поисках тех, кто игнорирует коронавирусные ограничения.

В результате у трех заведений изъяли документы и технику, а посетители и сотрудники бара Commode пожаловались на избиения со стороны полицейских — это подтверждают и опубликованные видео. Судя по ним, гостей били в том числе дубинками.

Комментируя это, вице-губернатор Петербурга Евгений Елин заявил, что «со стороны полиции насилие — это обязанность». По словам чиновника, бармены сами спровоцировали полицейских.