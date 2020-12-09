Стивен Содерберг спродюсирует 93-ю церемонию вручения премии «Оскар»

Американский режиссер Стивен Содерберг выступит продюсером 93-й церемонии вручения премии «Оскар». Об этом сообщает Deadline.

Содерберг будет отвечать за трансляцию мероприятия на канале ABC. В команду продюсеров с ним вошли двукратная номинантка на «Оскар» Стейси Шер и номинант на «Эмми» за организацию церемонии «Грэмми» в 2019 году Джесии Коллинз.

«Мы в равной степени взволнованы и напуганы. Чрезвычайная ситуация, в которой мы все оказались, дала нам возможность сосредоточиться на фильмах и людях, которые снимают их по-новому, и мы надеемся сделать шоу, которое будет ощущаться точно так же, как фильмы, которые мы все любим», — отметил они в совместном Шер, Содерберга и Коллинза.

93-я церемония вручения премии «Оскар» намечена на 25 апреля 2021 года. В этот раз эксперты Академии кинематографических искусств и наук будут учитывать прокат фильмов в автокинотеатрах при отборе номинантов. Это связано с пандемией коронавируса, из‑за которой большинству кинотеатров в США пришлось закрыться, и популярностью снова стали пользоваться площадки для зрителей на машинах.