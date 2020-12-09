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Рэперка Alizade обвинила лидера группы «Мальбэк» в насилии

Анастасия Цой
Сегодня в 12:43

Рэп-исполнительница Alizade опубликовала в инстаграме пост, в котором показала синяки на груди и руке и высказалась против домашнего насилия. На фотографии она отметила лидера группы «Мальбэк» Романа Варнина.

Артистка написала, что применять грубую физическую силу «не просто низко, а бездумно и жестоко» и что ей искренне жаль каждую жертву домашнего насилия.

«Ни одна женщина в этом мире не заслуживает того, чтобы ее трогали без разрешения на это. <…> Давайте будем использовать наши руки для любви, прикосновений и объятий. Но никак не для насилия и жестокости. Никто не смеет переходить ваши границы, указывать вам. Любите себя в первую очередь, а не мудаков!» — написала Alizade.

В предыдущем посте девушка также говорила о насилии со стороны Романа Варнина. Она отметила его и написала: «Спасибо за синяки, побои… FUCK YOU».

Варнин пока никак не прокомментировал обвинения. «Афиша Daily» обратилась к музыканту за комментарием.

В 2018 году певица Сюзанна, на тот момент жена Романа Варнина, во время концерта рассказала о том, что он ее бьет. Позже оба объяснили это нервным срывом певицы из‑за неработавшей аппаратуры.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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