Рэперка Alizade обвинила лидера группы «Мальбэк» в насилии

Рэп-исполнительница Alizade опубликовала в инстаграме пост, в котором показала синяки на груди и руке и высказалась против домашнего насилия. На фотографии она отметила лидера группы «Мальбэк» Романа Варнина.

Артистка написала, что применять грубую физическую силу «не просто низко, а бездумно и жестоко» и что ей искренне жаль каждую жертву домашнего насилия.

«Ни одна женщина в этом мире не заслуживает того, чтобы ее трогали без разрешения на это. <…> Давайте будем использовать наши руки для любви, прикосновений и объятий. Но никак не для насилия и жестокости. Никто не смеет переходить ваши границы, указывать вам. Любите себя в первую очередь, а не мудаков!» — написала Alizade.