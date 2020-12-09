Данные 300 тыс. переболевших COVID-19 москвичей слили в сеть. Власти проводят проверку

Ночью 9 декабря телеграм-канал Readovka сообщил, что в сеть утекли данные 300 тыс. москвичей, переболевших коронавирусом. По заверению канала, архив находился в свободном доступе и распространялся бесплатно. Среди слитых данных были ФИО пациентов, адрес их проживания и регистрации, информация о течении болезни и заборах анализов, сведения о серверах 1С и ключи для подключения к системе учета коронавирусных больных.

Журналисты, в чье распоряжение попали таблицы с данными переболевших москвичей, смогли проверить их подлинность. Несколько фигурантов попавших в сеть списков подтвердили Readovka, что они действительно болели коронавирусом, и это их фамилии и данные в таблицах.

В распоряжение «Медузы» попала таблица со списком пациентов, выписанных из больницы в Коммунарке с 17 марта по 25 ноября (сейчас уже удалены). По данным издания, в списке содержатся имена и данные более 6 тыс. человек.

Как писал канал Readovka, база данных распространилась по интернету и попала на десятки ресурсов. Правительство Москвы долго время не комментировало утечку, хотя, как пишет Readovka, начало оперативно удалять чаты, где появлялись слитые данные.

Ближе к полудню в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что московские власти проводят проверку в связи со сливом данных переболевших коронавирусом москвичей.