Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин, комментируя избиение полицейскими посетителей и работников бара Commode, заявил, что «со стороны полиции насилие — это обязанность». Об этом пишет «Фонтанка».

«В силу законодательства они являются органами насилия. Насилие возможно только со стороны органов правопорядка», — подчеркнул вице-губернатор.

В ночь на 9 декабря петербургская полиция совместно с СК, Росгвардией, Роспотребнадзором и комитетом по контролю за имуществом города провела рейд по городским барам — в поисках тех, кто игнорирует коронавирусные ограничения.

В результате рейда у трех заведений изъяли документы и технику, а посетители и сотрудники Commode пожаловались на избиения со стороны полицейских — это подтверждают и опубликованные видео. По заверению избитых работников бара и посетителей, их били в том числе дубинками.

По словам Елина, бармены сами спровоцировали полицейских. «Жесткие силовые средства применялись только после того, как было оказано физическое воздействие на представителей органов власти. Сотрудника полиции и ККИ, которые были внутри, не выпускали», — заявил он.

Как рассказало руководство Commode, перед рейдом в баре появился «провокатор», после стычки с которым троих работников заведения увезли в отделение полиции.