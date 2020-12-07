«Копов в огне» покажут в пространстве Main Stage с 10 по 12 декабря

Мультижанровый спектакль-детектив Юрия Квятковского «Копы в огне» вернется на сцену пространства Main Stage. Шоу будут показывать c 10 по 12 декабря 2020 года, рассказали организаторы «Афише Daily».

В обновленном спектакле хип-хоп-речитатив заменяет привычное повествование, а сценография вдохновлена уличной культурой. Характеры персонажей, которых играют Алексей Розин, Александр Легчаков, Kotzi Brown, Миха Арчанга и Илья Барабанов, как обещают создатели, не потерпят изменений.

«Черный коп все так же бескомпромиссен, Пипи все так же обаятелен, Козульский все такой же самоуверенный однозначный фронтмен повествования и кармический лидер «Отдела особо опасных дел», а Яблонский все так же сражает наповал рыжей шевелюрой и всегда имеющейся наготове массажкой. А Блугинет все масштабнее и категоричнее повелевает людьми! Кто, если не эта четверка, справится с заговором «Клуба восьми убийц»?» — говорится в описании спектакля.

Купить билеты на хип-хоперу можно на сайте «Афиши». Интервью с режиссером спектакля Юрием Квятковским читайте здесь.