Ивлеева, Элджей, Поперечный и Гудков озвучили русскую версию Cyberpunk 2077

Рэпер Элджей, комик Данила Поперечный, ведущая Анастасия Ивлеева и другие российские знаменитости озвучили русскую версию игры Cyberpunk 2077.
Актеры, которые приняли участие в российской локализации, представлены в официальном видео, опубликованном на ютьюб-канале Cyberpunk 2077. В видео показаны персонажи, которых озвучили знаменитости, а также отрывки из самой игры.
Ивлеева озвучила Карину Ли, Элджей — Кевина Кинга, Данила Поперечный — Кирка Сойера. Персонажа, которому подарила голос певица Нина Кравиц, зовут так же, как и ее саму, а пистолет со встроенным искусственным интеллектом Скиппи в российской версии говорит голосом шоумена и телеведущего Александра Гудкова. Профессиональный актер озвучки Всеволод Кузнецов подарил голос диджею Стэнли.
Игра выйдет 10 декабря. Изначально релиз был запланирован на апрель, потом выход игры отложили до 17 сентября, затем перенесли на 19 ноября. Перенос на 10 декабря стал финальным.
После изменения даты выхода игры создателям стали поступать угрозы убийством. Пользователи писали разработчикам, что знают, где они живут, и угрожали сжечь их живьем, если игра не выйдет в срок.