Ивлеева, Элджей, Поперечный и Гудков озвучили русскую версию Cyberpunk 2077

Рэпер Элджей, комик Данила Поперечный, ведущая Анастасия Ивлеева и другие российские знаменитости озвучили русскую версию игры Cyberpunk 2077.

Актеры, которые приняли участие в российской локализации, представлены в официальном видео, опубликованном на ютьюб-канале Cyberpunk 2077. В видео показаны персонажи, которых озвучили знаменитости, а также отрывки из самой игры.

Ивлеева озвучила Карину Ли, Элджей — Кевина Кинга, Данила Поперечный — Кирка Сойера. Персонажа, которому подарила голос певица Нина Кравиц, зовут так же, как и ее саму, а пистолет со встроенным искусственным интеллектом Скиппи в российской версии говорит голосом шоумена и телеведущего Александра Гудкова. Профессиональный актер озвучки Всеволод Кузнецов подарил голос диджею Стэнли.