В Москве двоих полицейских задержали за вымогательство и угрозы подбросить наркотики

В Москве задержали двоих полицейских, которые, по версии следствия, вымогали деньги у людей, угрожая подбросить наркотики и привлечь их к уголовной ответственности. Об этом сообщается на сайте МВД.

Подозреваемыми оказались сотрудники УВД по Юго-Восточному округу. На них завели уголовное дело о мошенничестве и превышении должностных полномочий.

По словам источника ТАСС, в сентябре четверо полицейских подошли к мужчине на Новгородской улице и под видом оперативно-разыскных мероприятий надели на него наручники. Затем они показали ему свертки с неустановленным веществом и потребовали заплатить им 500 тыс. рублей. За отказ они обещали возбудить уголовное дело. В итоге мужчина отдал деньги и его отпустили.

Источник отметил, что это не единственный факт вымогательства с участием этих полицейских. В деле есть похожий эпизод, в котором фигурирует сумма в 300 тыс. рублей.

Задержанных полицейских уже уволили по отрицательным мотивам. Их руководителей обещали привлечь к дисциплинарной ответственности. Еще двое полицейских находятся в розыске.

Ранее в Волгограде возбудили уголовное дело против полицейских, которые подбросили мужчине наркотики по просьбе его жены. Из обвинили в превышении полномочий и в незаконном обороте наркотических веществ, а женщину — в пособничестве.