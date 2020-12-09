В России выявили 26 190 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 26 190 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 93 заражения больше, чем вчера.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской и Архангельской областях, Республике Карелии, Свердловской, Воронежской, Ростовской и Вологодской областях.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 2 541 199. За последние сутки вылечились 26 266 человек, за все время — 2 007 792. За сутки умерли 559 пациентов, за все время — 44 718.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 68 млн человек, 1,55 млн из них умерли, 43,9 млн — выздоровели. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (15,1 млн). Далее — Индия (9,7 млн) и Бразилия (6,6 млн).