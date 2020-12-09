В России выявили 26 190 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 26 190 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 93 заражения больше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской и Архангельской областях, Республике Карелии, Свердловской, Воронежской, Ростовской и Вологодской областях.