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Майли Сайрус ест паука и вишневое варенье в совместном клипе с Дуа Липой

Семён Гудошников
Сегодня в 16:20

Дуа Липа и Майли Сайрус выпустили клип на совместную песню «Prisoner».

В видео, снятом Сайрус вместе с режиссером Аланой О’Херлихи, артистки едут в доме на колесах в музыкальное турне. Они устраивают вечеринку с переодеванием и едят вишневое варенье, а Майли Сайрус еще (зачем‑то) паука.

После этого певицы дают совместный гиг, а заканчивается ролик надписью на экране «Светлой памяти всех моих бывших — ешьте дерьмо!».

«Prisoner» появится на грядущем альбоме Сайрус «Plastic Hearts», релиз которого намечен на 27 ноября. Недавно другой трек певицы — «Party in the U.S.A.» 2009 года — вновь попал в американские чарты после победы Джо Байдена.

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