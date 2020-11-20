Майли Сайрус ест паука и вишневое варенье в совместном клипе с Дуа Липой

Дуа Липа и Майли Сайрус выпустили клип на совместную песню «Prisoner».

В видео, снятом Сайрус вместе с режиссером Аланой О’Херлихи, артистки едут в доме на колесах в музыкальное турне. Они устраивают вечеринку с переодеванием и едят вишневое варенье, а Майли Сайрус еще (зачем‑то) паука.

После этого певицы дают совместный гиг, а заканчивается ролик надписью на экране «Светлой памяти всех моих бывших — ешьте дерьмо!».