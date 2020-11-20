Майли Сайрус ест паука и вишневое варенье в совместном клипе с Дуа Липой

Дуа Липа и Майли Сайрус выпустили клип на совместную песню «Prisoner».
В видео, снятом Сайрус вместе с режиссером Аланой О’Херлихи, артистки едут в доме на колесах в музыкальное турне. Они устраивают вечеринку с переодеванием и едят вишневое варенье, а Майли Сайрус еще (зачем‑то) паука.
После этого певицы дают совместный гиг, а заканчивается ролик надписью на экране «Светлой памяти всех моих бывших — ешьте дерьмо!».
«Prisoner» появится на грядущем альбоме Сайрус «Plastic Hearts», релиз которого намечен на 27 ноября. Недавно другой трек певицы — «Party in the U.S.A.» 2009 года — вновь попал в американские чарты после победы Джо Байдена.