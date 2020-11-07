Байдена объявили победителем на выборах в США, Дуа Липа выпустила новый клип и другие новости дня

Джо Байден набрал больше 270 голосов выборщиков, что обеспечивает ему кресло главы Белого дома. Он уже объявил себя избранным президентом.

В России вторые сутки фиксируют более 20 тыс. случаев коронавируса. Массовая вакцинация жителей московского региона может начаться в течение двух недель.

Ведущий телеканала НТВ Александр Колтовой разбился при крушении самолета в Подмосковье. Вместе с ним погибла его жена.

Главврач омской больницы, где лечили Навального, возглавил региональный минздрав. Он сменил на посту Ирину Солдатову, которую отправили в отставку на фоне скандала с больными COVID-19.

В Минске прошли акции протеста медиков и женщин. Правоохранители задержали более 40 участников.

Во Франции 57% молодых мусульман ставят законы шариата выше государственных. Демонстрацию карикатур на религиозных деятелей считают допустимой только треть приверженцев ислама.

Александр Лукашенко назвал выборы в США «позорищем» и издевательством над демократией. По его мнению, западные страны «побоятся» требовать перевыборов в Соединенных Штатах.

В Небраске запретили рабство в качестве наказания. При этом 32% жителей проголосовали за его сохранение.

Вице-премьер России Алексей Оверчук попал в ДТП на Кутузовском проспекте. Его доставили в больницу.

Россияне рассказали, в каких профессиях не хотели бы видеть своих детей. Самыми неприемлемыми оказались дворники, продавцы и уборщики.

В 2021 году московские власти потратят рекордную сумму на благоустройство — 107 млрд рублей. На развитие сети общественных туалетов в ближайшие три года уйдет 5,7 млрд.

Британка Дуа Липа и бельгийка Анжель выпустили клип на англо-французкую песню «Fever». Сингл вышел 29 октября и стал бонус-треком второго альбома Дуа Липы «Future Nostalgia».