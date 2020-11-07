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«Все закончилось!»: как на улицах Нью-Йорка празднуют победу Джо Байдена на выборах 20:55
Байдена объявили победителем на выборах в США, Дуа Липа выпустила новый клип и другие новости дня 20:47 Дайджест
CNN: Байден победил в Пенсильвании. Это обеспечивает ему президентское кресло
CNN: Байден победил в Пенсильвании. Это обеспечивает ему президентское кресло 19:56
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Исследование: сокращение потребления мяса поможет побороть глобальное потепление 17:42
В башкирском доме-интернате произошла вспышка коронавируса. Заболели 50 детей 17:22
«Издевательство над этой демократией»: Лукашенко назвал «позорищем» выборы в США
«Издевательство над этой демократией»: Лукашенко назвал «позорищем» выборы в США 16:46
В Минске прошли марши протеста медиков и женщин. Задержаны десятки человек 16:14
57% молодых мусульман Франции ставят законы шариата выше государственных 15:30
В Грузии вернут комендантский час из‑за коронавируса. Штраф за нарушение — 46 тыс. рублей 15:04
Студия Line Up создаст документальный сериал о России девяностых 13:56
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В Небраске запретили рабство в качестве наказания. 32% жителей проголосовали за его сохранение 13:45
Дворники, блогеры и чиновники: кем россияне не хотят видеть своих детей 12:57
Москва потратит рекордную сумму на развитие общественных туалетов 12:31
В России вновь выявили больше 20 тыс. случаев коронавируса 11:29
Главврач омской больницы, где лечили Навального, возглавил областной минздрав 10:22
Dimitri Houtteman/Unsplash Массовая вакцинация москвичей от COVID-19 может начаться в ближайшие две недели
Массовая вакцинация москвичей от COVID-19 может начаться в ближайшие две недели 9:27
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Дайджест

Байдена объявили победителем на выборах в США, Дуа Липа выпустила новый клип и другие новости дня

Константин Зорниченко
Сегодня в 20:47

Джо Байден набрал больше 270 голосов выборщиков, что обеспечивает ему кресло главы Белого дома. Он уже объявил себя избранным президентом.

В России вторые сутки фиксируют более 20 тыс. случаев коронавируса. Массовая вакцинация жителей московского региона может начаться в течение двух недель.

Ведущий телеканала НТВ Александр Колтовой разбился при крушении самолета в Подмосковье. Вместе с ним погибла его жена.

Главврач омской больницы, где лечили Навального, возглавил региональный минздрав. Он сменил на посту Ирину Солдатову, которую отправили в отставку на фоне скандала с больными COVID-19.

В Минске прошли акции протеста медиков и женщин. Правоохранители задержали более 40 участников.

Во Франции 57% молодых мусульман ставят законы шариата выше государственных. Демонстрацию карикатур на религиозных деятелей считают допустимой только треть приверженцев ислама.

Александр Лукашенко назвал выборы в США «позорищем» и издевательством над демократией. По его мнению, западные страны «побоятся» требовать перевыборов в Соединенных Штатах.

В Небраске запретили рабство в качестве наказания. При этом 32% жителей проголосовали за его сохранение.

Вице-премьер России Алексей Оверчук попал в ДТП на Кутузовском проспекте. Его доставили в больницу.

Россияне рассказали, в каких профессиях не хотели бы видеть своих детей. Самыми неприемлемыми оказались дворники, продавцы и уборщики.

В 2021 году московские власти потратят рекордную сумму на благоустройство — 107 млрд рублей. На развитие сети общественных туалетов в ближайшие три года уйдет 5,7 млрд.

Британка Дуа Липа и бельгийка Анжель выпустили клип на англо-французкую песню «Fever». Сингл вышел 29 октября и стал бонус-треком второго альбома Дуа Липы «Future Nostalgia».

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