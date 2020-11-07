В 2021 году московские власти потратят рекордную сумму на благоустройство — 107 млрд рублей. Об этом сообщили «Открытые медиа».

По подсчетам издания, мэрия собирается выделить на 16 млрд рублей больше, чем в 2020 году — этим планам не помешала пандемия коронавируса, из‑за которой город потерял, по оценке заммэра Владимира Ефимова, 800 млрд рублей. «Открытые медиа» отмечают, что дефицит городского бюджета в 2021 году составит 510 млрд рублей.

Согласно плану благоустройства, в ближайшие два года город будет тратить меньше денег на программу «Моя улица», благоустройство административных округов и озеленение. При этом вырастут затраты на благоустройство территорий жилой застройки, дворов, образовательных учреждений и зон вокруг памятников.

Другие бюджетные деньги распределят следующим образом: на транспортную систему, коммунально-инженерную инфраструктуру, цифровые технологии и обеспечение правопорядка в 2021 году потратят меньше, чем в текущем году, а на здравоохранение и соцзащиту — больше.