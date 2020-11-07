«Издевательство над этой демократией»: Лукашенко назвал «позорищем» выборы в США

Александр Лукашенко назвал выборы в США «позорищем» и издевательством над демократией. Его слова приводит агентство «Белта».

По его мнению, западные страны «побоятся» требовать проведения перевыборов в Соединенных Штатах, как они это сделали в отношении Беларуси. Он отметил, что ждет, как ряд западных стран и ОБСЕ отреагируют на ситуацию с голосованием в США.

«Вы посмотрите, что творится с этими выборами. Это же позорище, издевательство над этой демократией», — сказал Лукашенко.

Он считает, что отношения между Минском и Вашингтоном останутся прежними при любом исходе выборов. Лукашенко это обосновал тем, что в США слишком увлечены своими проблемами, и Беларусь в плане внешней политики американцам не так интересна.

Голосование за президента США состоялись 3 ноября, после чего начался подсчет бюллетеней. Сейчас кандидат от Демократической партии Джо Байден опережает республиканца Дональда Трампа. В ночь с 4 на 5 ноября, до окончания подсчета голосов, Трамп объявил о своей победе на президентских выборах. Тогда же он обвинил Байдена в мошенничестве и сказал, что оспорит результаты выборов, если демократа признают победителем.

Позже соцсеть Twitter отметила три поста Трампа о мошенничестве на выборах как «спорный контент» и скрыла их от пользователей. Прочитать публикации действующего президента США можно только после специального предупреждения платформы.